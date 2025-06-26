Мостовой отказался задавать вопрос Путину

Мостовой заявил, что не стал бы беспокоить Путина по спортивным вопросам

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какой бы вопрос задал президенту страны Владимиру Путину. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мостовой заявил, что не стал бы беспокоить главу государства по спортивным вопросам, а переадресовал бы вопрос компетентным чиновникам. Он подчеркнул, что предпочел бы провести индивидуальную встречу с российским лидером.

Ранее Мостовой сравнил жизнь в России и в Европе. Он назвал главным отличием тот факт, что европейцы не стремятся жить в столице.

С 1992 по 2005 год Мостовой выступал за ряд европейских клубов: португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».