Мужчина пожаловался на жжение в животе и умер через месяц

В Британии 29-летний мужчина умер через месяц после жалоб на жжение в животе

Многодетный отец из Великобритании Дилан Томас Уэйкфилд пожаловался на сильное жжение в верхней части живота и умер через месяц. Об этом сообщает газета Mirror.

Впервые симптом проявился 24 апреля, когда 29-летний британец гостил у своей сестры. Боль была такой сильной, что заставила его проснуться. Уэйкфилд решил не откладывать поход в больницу, поскольку едва мог держаться на ногах.

Изначально врачи предположили, что у пациента гастрит, однако состояние мужчины стремительно ухудшалось. Позднее у Уэйкфилда диагностировали панкреонекроз. Через три дня его давление упало до критически низкой отметки, и пациента ввели в кому. Британец находился в коме два дня и пришел в себя 29 апреля. Несмотря на это, через три недели состояние Уэйкфилда вновь начало ухудшаться, и его повторно ввели в кому 25 мая. 28 мая британец умер. У него осталось трое детей возрастом 12, 9 и 6 лет, пишет Mirror.

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