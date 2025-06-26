Мужчина скрылся от жены в чужом доме и набрал себе ванну

В США мужчина забрался в чужой дом, чтобы скрыться от жены, и набрал себе ванну

В США полиция задержала преступника, который набрал ванну и готовил еду в чужом доме. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Дэвенпорт, штат Флорида. После задержания мужчина Джо объяснил полиции, что решил забраться в дом, чтобы скрыться от жены после ссоры. Он знал, что хозяева в отпуске, и воспользовался их отсутствием. Его поймали благодаря бдительному соседу, который заметил подозрительную активность и вызвал правоохранителей.

«Джо признался, что не имеет никакого отношения к владельцам дома и просто воспользовался их отсутствием», — сообщили в полиции округа Полк. На момент задержания мужчина уже успел приготовить себе еду и собирался принять ванну.

«Это один из самых необычных случаев в моей практике, — признался представитель офиса шерифа. — Обычно взломщики стараются побыстрее уйти, а этот чувствовал себя как дома».

Джо предъявлены обвинения в незаконном проникновении.

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