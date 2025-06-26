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11:12, 26 июня 2025Из жизни

Мужчина скрылся от жены в чужом доме и набрал себе ванну

В США мужчина забрался в чужой дом, чтобы скрыться от жены, и набрал себе ванну
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stephen Barnes / Shutterstock / Fotodom  

В США полиция задержала преступника, который набрал ванну и готовил еду в чужом доме. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Дэвенпорт, штат Флорида. После задержания мужчина Джо объяснил полиции, что решил забраться в дом, чтобы скрыться от жены после ссоры. Он знал, что хозяева в отпуске, и воспользовался их отсутствием. Его поймали благодаря бдительному соседу, который заметил подозрительную активность и вызвал правоохранителей.

«Джо признался, что не имеет никакого отношения к владельцам дома и просто воспользовался их отсутствием», — сообщили в полиции округа Полк. На момент задержания мужчина уже успел приготовить себе еду и собирался принять ванну.

«Это один из самых необычных случаев в моей практике, — признался представитель офиса шерифа. — Обычно взломщики стараются побыстрее уйти, а этот чувствовал себя как дома».

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Джо предъявлены обвинения в незаконном проникновении.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. 71-летний домовладелец вышел из спальни и увидел, что вор сидит в кресле и читает роман Джованни Нуччи «Боги в шесть: "Илиада" в час аперитива».

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