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15:12, 26 июня 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России у Днепропетровской области

Deep State: ВС России продолжают продвигаться у Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться у Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

Уточняется, что российские военные достигли успехов в селе Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) и других населенных пунктах на данном участке фронта.

«[ВС России] продвинулись в Шевченко, Каменском, возле Бурлацкого и Вольного Поля», — говорится в публикации.

26 июня российские войска взяли под контроль Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

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