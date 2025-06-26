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17:15, 26 июня 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности обмена пленными с Россией

Большинство переданных Украине бойцов ВСУ находились в плену с 2022 года
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Большинство переданных Киеву бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена находились в плену с 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как отметили представители штаба, подавляющее большинство переданных Россией военных находились в плену более трех лет. Также подчеркивается, что многие из них оказались захвачены во время боев в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) в 2022 году.

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