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14:17, 26 июня 2025Мир

На Западе указали на тайный план Ирана против США

NYT: У Ирана есть долгосрочная стратегия для конфликта с США
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

У Ирана есть долгосрочная стратегия для конфликта с США, которая может быть нацелена на постепенное истощение ресурсов Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В частности, авторы материала напомнили о том, что Иран поддержал шиитские повстанческие группировки в Ираке, когда туда в 2003 году вторглись США. Из этого они делают вывод, что исламская республика способна выстраивать стратегию, нацеленную на истощение Вашингтона, даже если Тегеран несет серьезные потери.

«Имеет ли режим аятоллы Хаменеи военный потенциал, внутреннюю силу и политическую выносливость, чтобы вести войну на истощение? Эта двусмысленность является частью плана игры верховного лидера. Что может иметь большее значение, так это не то, есть ли у Ирана возможность сражаться бесконечно, а то, что он может делать это дольше, чем Вашингтон или Израиль готовы допустить», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что будущее конфликта двух держав зависит от иранской ядерной программы и того, насколько она сохранилась после ударов США и Израиля.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран победил Израиль и одержал верх над США. По словам Хаменеи, Вашингтон не смог достичь результатов в ходе своих ударов по ядерным объектам исламской республики.

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