Назван победитель в конфликте Ирана и Израиля

Политолог Перенджиев: Победу в ближневосточном конфликте одержали все стороны

Победу в ближневосточном конфликте одержали все стороны: и США, и Израиль, и Иран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

«Все главы государств сохранили лицо перед своими нациями, и все считают себя победителями. Очень интересная получилась война, — отметил Перенджиев. — Никто ничего не захватил, противостояние шло исключительно с помощью высокотехнологичных средств, прямого соприкосновения не было, если не считать диверсантов».

В некотором смысле, по словам аналитика, если говорить о политических результатах конфликта, в нем действительно победили все стороны. Это, как считает собеседник «Ленты.ру», является достаточно неплохим результатом.

«Израиль победил, потому что там сохранилась власть, он также нанес определенный ущерб Ирану. Иран — потому что режим тоже сохранился, ядерная программа не уничтожена. США — потому что, как считают американцы, без всяких переговоров они все же уничтожили ядерную программу Ирана. Так что в сложившихся условиях и правда можно считать победителем каждого», — заключил политолог.

Ранее верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи заявил, что Иран победил Израиль и одержал верх над США. По словам Хаменеи, США не смогли достичь результатов в ходе своих атак на иранские территории.