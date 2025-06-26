Необычные пульсации зафиксированы под Африканским континентом

NG: Зафиксированы ритмичные выбросы расплавленной породы под регионом Афар

Ученые из Университета Саутгемптона зафиксировали необычные пульсации мантии под регионом Афар в Восточной Африке. Эти ритмичные выбросы расплавленной породы из глубин Земли, как выяснилось, играют ключевую роль в расколе континента и зарождении нового океана. Исследование опубликовано в Nature Geoscience.

Ранее геологи уже говорили о наличии горячего мантийного плюма в этом районе, но новое исследование позволило проследить его структуру и поведение. Оказалось, что под Афаром находится асимметричный плюм, химический состав которого повторяется полосами. Пульсации не хаотичны: их частота и характер зависят от толщины и скорости расхождения тектонических плит над ними.

Авторы отмечают, что такие мантийные выбросы напрямую связаны с вулканизмом, землетрясениями и началом континентального разлома. В Афаре сходятся три рифта — Красного моря, Аденского залива и Эфиопского разлома — и именно здесь постепенно формируется новое океаническое дно.

По словам авторов, работа открывает новое окно в понимание глубинных процессов Земли. Пульсирующая мантия подсказывает, где стоит ждать будущих извержений и как именно изнутри начинается распад континентов.

Ранее ученые обнаружили необычный «призрачный» плюм под Оманом — горячую струю из мантии, которая не проявляется на поверхности.