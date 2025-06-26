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15:59, 26 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Описано влияние экономического краха Украины на фронт

Военный эксперт Дандыкин: Экономический крах повлияет на ПВО Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Потенциальный экономический крах Украины повлечет за собой еще более серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны страны (ПВО), что сделает удары России по военным объектам эффективнее, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Для Европы, которая вынуждена будет давать Украине деньги, — это черная дыра. Вероятно, они попытаются как-то проконтролировать расход средств, но сделать это будет очень тяжело. Конечно, у западных стран свои интересы, свои совместные предприятия с Украиной. Но деньги все равно продолжат уходить, а ситуация — усугубляться», — считает Дандыкин.

Для ВСУ, по его мнению, проблемы в экономике будут означать неспособность обеспечить нужное количество ракет для систем ПВО, что сделает российские удары более эффективными.

«Будет дырявая ПВО. Неслучайно Украина просит дать ей ракеты — их нет. Они также нужны США, нужны Израилю. Дефицит ракет у ВСУ приведет к тому, что эффективность наших ударов по военным объектам возрастет, что обеспечит продвижение», — заключил военный эксперт.

Ранее экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что продолжение поддержки Украины становится все менее устойчивым для государств Европы. Он объяснил это тем, что растущие военные расходы начинают подрывать их экономики.

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