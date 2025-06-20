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05:52, 20 июня 2025Мир

На Западе усомнились в способности продолжать поддержку Украины

Экс-посол Британии Мюррей: Поддержка Украины больше не по силам странам Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Продолжение поддержки Украины становится все менее устойчивым для государств Европы, так как растущие военные расходы начинают подрывать их экономики. Об этом РИА Новости рассказал экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину — но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьезный перекос в экономике в пользу оборонных расходов», — высказался собеседник агентства.

При этом, как утверждает Мюррей, увеличение военных бюджетов выгодно политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей. «Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно», — объяснил бывший посол.

Ранее независимый немецкий эксперт по энергетике Ральф Дикель сообщил, что Германия подтолкнет свою экономику к разрушению в случае, если будет согласна увеличить расходы на оборону до целевого показателя НАТО в пять процентов ВВП.

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