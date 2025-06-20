Экс-посол Британии Мюррей: Поддержка Украины больше не по силам странам Европы

Продолжение поддержки Украины становится все менее устойчивым для государств Европы, так как растущие военные расходы начинают подрывать их экономики. Об этом РИА Новости рассказал экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину — но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьезный перекос в экономике в пользу оборонных расходов», — высказался собеседник агентства.

При этом, как утверждает Мюррей, увеличение военных бюджетов выгодно политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей. «Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно», — объяснил бывший посол.

Ранее независимый немецкий эксперт по энергетике Ральф Дикель сообщил, что Германия подтолкнет свою экономику к разрушению в случае, если будет согласна увеличить расходы на оборону до целевого показателя НАТО в пять процентов ВВП.