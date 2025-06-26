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13:42, 26 июня 2025Силовые структуры

Осужденный за миллионные махинации экс-глава российского района умер в колонии

Осужденный за аферы экс-глава Катав-Ивановского района Шиманович умер в колонии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Осужденный за миллионные махинации бывший глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович умер в колонии. Об этом пишет URA.RU.

Шиманович болел онкологическим заболеванием еще во время судебного процесса, поэтому заседания часто переносили. При этом конкретная причина пока не называется, рассказал собеседник издания.

17 февраля 2025 года суд приговорил Шимановича к семи годам лишения свободы за похищение 4,4 миллиона рублей, предназначенных для конкурсного управляющего коммерческой компании. Он совершил преступление, работая адвокатом.

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