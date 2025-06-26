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13:16, 26 июня 2025Силовые структуры

Полицейские пришли с обыском в администрацию российского города

Правоохранители проводят обыск в администрации Сургута
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Сургуте правоохранители проводят обыск в здании администрации города. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, администрация работает в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Действия оперативников осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

По информации ТАСС, обыск связан с опубликованными в местных СМИ сообщениями о якобы задержании одного из сотрудников администрации. Отмечается, что сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета ситуацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области задержана по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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