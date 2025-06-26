Полицейские пришли с обыском в администрацию российского города

Правоохранители проводят обыск в администрации Сургута

В Сургуте правоохранители проводят обыск в здании администрации города. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, администрация работает в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Действия оперативников осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

По информации ТАСС, обыск связан с опубликованными в местных СМИ сообщениями о якобы задержании одного из сотрудников администрации. Отмечается, что сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета ситуацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области задержана по делу о получении взятки в особо крупном размере.