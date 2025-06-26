Порномодель выпила молоко из коровьего вымени и подверглась критике зоозащитнников

Зоозащитники потребовали расследовать участие дойных коров в съемке эротического контента для OnlyFans. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Сотрудники зоозащитной организации Safe обнаружили видео, где женщины в бикини доят коров в откровенно сексуализированной манере. На некоторых кадрах они пьют молоко прямо из вымени животных.

«Это возмутительно — эксплуатировать коров, которые и так страдают на молочных фермах», — заявили в SAFE. Организация подвергла критике порномоделей и направила петицию в Министерство сельского хозяйства Новой Зеландии с требованием прекратить подобные съемки.

Проверка пока не выявила нарушений закона о защите животных, но власти продолжают расследование. Контент также передан в полицию для оценки возможных правонарушений. «Общество доверяет фермерам заботу о животных, а они допускают такое поведение», — возмущаются активисты. Чиновники уже провели беседы с создателями спорного контента.

Ранее порномодель из Великобритании призналась, что эротический контент помог ей заработать на приют для животных. По ее словам, на одну только ограду у нее ушло около 60 тысяч фунтов стерлингов.