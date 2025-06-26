Премьер Канады отреагировал на предложение Каллас о вступлении в ЕС

Премьер Канады Карни: Канада не собирается вступать в Евросоюз

Власти Канады отвергли предложение главы евродипломатии Каи Каллас присоединиться к Европейскому союзу (ЕС). Позицию страны озвучил премьер-министр Марк Карни, передает CBC News.

«Короткий ответ — нет, это не намерение, это не путь, по которому мы идем…», — сказал он. Премьер отметил, что Канада является «самой европейской» из неевропейских стран и стремится к более тесному партнерству с ЕС.

Ранее Каллас допустила вступление Канады в Евросоюз. Она указала, что возможным препятствием могло стать то, что страна не находится географически в Европе. «Но у них есть ответ на это: Арктика, мы граничим через Арктику», — добавила Каллас.