Президент Бразилии посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

Президент Бразилии Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

Американскому президенту Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и соцсетях. Такой совет главе Соединенных Штатов дал бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, его слова приводит портал G1.

«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, (...) он должен думать о том, что говорит, меньше [сидеть] в Интернете и больше заниматься [исполнением обязанностей] главы государства», — отметил он.

Трампу также стоит больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира, добавил Лула да Силва.

Ранее президент Бразилии заявил, что у Трампа нет полномочий вмешиваться в дела других стран. По его словам, глава Белого дома также ставит под сомнение многополярность и рискует ввергнуть мир во всеобщий хаос.