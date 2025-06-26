Путин присвоил почетные наименования трем воюющим в зоне СВО соединениям

Путин присвоил гвардейские наименования трем соединениям

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование трем воюющим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) воинским соединениям. Указы главы государства опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

В одном из них речь идет о 43-м морском штурмовом авиационном полке. Ему присвоено наименование гвардейского за героизм, стойкость и отвагу, проявленную личным составом, говорится в документе. Еще двумя указами в состав гвардии были включены 218-й танковый полк и 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы.

Указы, датированные 26 июня, вступают в силу со дня их подписания.

В предыдущий раз Путин присваивал гвардейское наименование в мае. Тогда его получил 30-й инженерно-саперный полк.