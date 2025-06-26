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13:24, 26 июня 2025Силовые структуры

Работающую на иностранную разведку сотрудницу российского судна задержали прямо на корабле

Задержание россиянки за передачу данных о Черноморском флоте попало на видео
Варвара Митина (редактор)

Задержание работающей на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи женщины попало на видео. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики идут по кораблю и заходят на кухню, где стоит подозреваемая. Правоохранители взяли женщину за руки и повели в другое помещение. В этот момент она не понимает, что происходит. После на нее надели наручники и задали вопрос, зачем она передавала информацию иностранной разведке. Сотрудница судна сказала, что не видела в этом преступления. Далее ее вывели с корабля и повезли в отдел. Во время допроса она признала свою вину.

О задержании женщины за передачу Киеву информации о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны сообщалось ранее.

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