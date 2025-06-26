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15:59, 26 июня 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли совершенную в 90-х жестокую расправу над парой россиян

В Москве задержали мужчину за двойное убийство, совершенное в 90-х годах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину за двойную расправу, совершенную в 90-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, 11 сентября 1993 года в автомобиле «ОКА», припаркованном около жилого дома на Щукинской улице, было обнаружено мужское тело с огнестрельным ранением. Также в этот день нашли женское тело на улице Авиационной с колото-резанными ранениями.

Сразу установить личности злоумышленников не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД повторно изучили материалы дела и собранные ранее доказательства.

При проведении судебных экспертиз, в том числе дактилоскопических, производство которых на момент совершения преступления было невозможно, обнаружили отпечатки пальцев. В ходе их проверки по базам был установлен один из фигурантов. После проведения следственных действий с мужчиной ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также есть информация о соучастнике задержанного — проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливается его местонахождение.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х.

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