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12:00, 26 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта причина маниакальных атак ВСУ на Курскую область

Полковник Матвийчук: Маниакальные атаки ВСУ на Курскую область нужны для Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорыва в Курскую область, чтобы продемонстрировать Западу сохранение своей боеспособности и актуальность новых поставок оружия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он отреагировал на сообщения о «маниакальном упорстве» ВСУ на курском направлении.

«Есть один интересный момент: Запад начинает сворачивать военную помощь Украине. А президент страны Владимир Зеленский понимает, что без помощи Запада, особенно США, Украину ждет крах. И ему нужно хоть как-то расшевелить иностранных политиков, показать, что ВСУ могут демонстрировать успехи», — сказал Матвийчук.

Самый действенный способ этого, по словам полковника, — провести рейд по российской территории, захватить хотя бы пядь земли. Но Матвийчук убежден в невозможности реализовать эти задачи, потому что на защиту приграничных территорий России брошено слишком много сил.

«Президент поставил задачу по недопущению прорывов. Туда переброшены Росгвардия, силы территориальной обороны. Украина же пытается оставаться в информационном поле западных СМИ, пытается сохранять хотя бы какую-то видимость активности», — заключил военный.

Ранее военкор проекта WarGonzo заявил, что ВСУ с маниакальным упорством пытаются прорваться в Курскую область. По информации издания, российские войска почти ежедневно отражают атаки ВСУ.

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