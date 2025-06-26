Раскрыта работа подпольных азиатских караоке с русскими стриптизершами в Москве

В Москве нашли шесть подпольных азиатских караоке с русскими стриптизершами

В Москве нашли шесть подпольных азиатских караоке с русскими стриптизершами только для гостей из Китая, Японии и Кореи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в такой бар попасть можно только по знакомству и через менеджеров. Для связи заведения используют китайскую соцсеть WeChat. Кроме того, найти адреса караоке в открытом доступе невозможно, они высылаются после общения. Иностранцы приходят туда ради общения с русскими девушками. Им предлагается выбрать понравившуюся свободную подругу для досуга: работниц выводят перед клиентом и выстраивают в ряд.

Девушки в баре-караоке делятся на разные категории. «Чай» — за 5000 рублей они будут флиртовать с клиентом, танцевать для него стриптиз, общаться и играть в настольные игры. «Кофе» — такие сотрудницы готовы за 20-25 тысяч рублей после отдыха в караоке уединиться с иностранцем в квартире или гостинице. Основной заработок девушек в таких заведения идет от чаевых и допродаж алкоголя.

Отмечается, что интимные услуги внутри закрытых баров не предлагаются, поэтому уличить владельцев в сутенерстве практически невозможно.

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