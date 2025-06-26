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21:01, 26 июня 2025Забота о себе

Распространенный миф о супах опровергли

Врач Вялов: Супы не нужны при употреблении достаточного количества овощей и воды
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Существует мнение, будто супы необходимо есть регулярно, поскольку они полезны для здоровья. Гастроэнтеролог Сергей Вялов в ходе интервью для YouTube-канала Kuji Podcast опроверг этот распространенный миф.

Врач подтвердил слова одного из ведущих о том, что никаких особых плюсов у супов нет. Он подчеркнул, что если человек употребляет достаточное количество овощей и пьет много воды, то ему данное блюдо совершенно не нужно.

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Однако дети обычно пьют мало воды и не очень хорошо едят овощи, уточнил медик. В таком случае супы принесут им только пользу.

Доктор также обратил внимание, что во многих культурах не готовят супы. Однако отсутствие первых блюд в рационе не вызывает у их представителей никаких проблем со здоровьем, заключил специалист.

Ранее врач Эвелина Овнанян заявила, что у окрошки имеется ряд противопоказаний. По ее словам, от данного блюда стоит отказаться при язве желудка.

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