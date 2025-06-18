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17:32, 18 июня 2025Забота о себе

Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки

Врач-методист Овнанян: При язве желудка окрошка противопоказана
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При некоторых болезнях употребление окрошки противопоказано, предупредила врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. От популярного летнего блюда она попросила отказаться россиян с определенными болезнями в беседе с NEWS.ru.

Овнанян обратила внимание на то, что в состав окрошки входят полезные ингредиенты: картофель, редис, огурцы и зелень, которые содержат витамины, микроэлементы и клетчатку; яйца и мясо, которые дополняют рацион белком. «Несмотря на пользу окрошки, есть заболевания, при которых употребление противопоказано: это язва желудка, обострение хронических заболеваний ЖКТ, желчнокаменная болезнь. Также с осторожностью ее нужно употреблять при сахарном диабете», — перечислила Овнанян.

Чтобы сделать окрошку полезнее, она порекомендовала готовить ее без картофеля, колбасы и майонеза и заправлять белым квасом или нежирным кефиром, положительно влияющими на ЖКТ. Врач объяснила, что натуральный квас — это полезный продукт естественного брожения, в его составе есть незаменимые аминокислоты, витамины и богатый набор минералов, он способствует восстановлению микрофлоры кишечника, укрепляет иммунитет.

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В свою очередь, кефир содержит пробиотики, поддерживающие здоровый состав микрофлоры, усиливающие перистальтику кишечника, укрепляющие иммунитет, способствующие снижению веса, артериального давления, уровня холестерина, заключила Овнанян.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков оценил идею заправлять окрошку газированными напитками — например, колой. По его словам, подобные оригинальные рецепты не имеют ничего общего с традиционным блюдом и могут нанести серьезный вред здоровью.

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