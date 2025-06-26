Роли ЕАЭС в мире спрогнозировали резкое усиление

Чеботарь: К 2045 году доля ЕАЭС в мировом ВВП вырастет в 1,5-2 раза

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав которого входит в том числе Россия, ставят перед собой задачу увеличить долю блока в структуре глобального ВВП в 1,5-2 раза к 2045 году. Об этом заявил глава Министерства экономики (Минэка) Белоруссии Юрий Чеботарь, его слова приводит РИА Новости.

Подобную цель министр назвал «амбициозной». Однако у стран-участниц блока, считает он, есть необходимые ресурсы для ее достижения. «Надо ставить перед собой амбициозные цели», — резюмировал Чеботарь в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Одной из главных долгосрочных задач блока также станет повышение привлекательности рынка ЕАЭС для иностранных инвесторов. Кроме того, объединение поставило перед собой задачу добиться «экономико-технологического и интеллектуального лидерства» на глобальном рынке к 2045 году.

В состав ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. За время своего существования блоку удалось добиться высоких темпов экономического роста. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее отмечал, что средние темпы роста ВВП стран-участниц объединения значительно превышают европейский и мировой уровни.

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