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10:16, 26 июня 2025Экономика

Россияне задолжали по кредиткам

«Скоринг бюро»: Просрочка россиян по долгам по кредиткам достигла 12 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу мая 2025 года в России оказались на 90 дней и более просрочены платежи по 8,3 миллиона карт. О том, что россияне задолжали по кредиткам, со ссылкой на данные «Скоринг бюро» сообщает Forbes.

По данным аналитиков, совокупная задолженность по кредитным картам выросла до 575,9 миллиарда рублей. Доля карт с просроченными долгами выросла до 12 процентов, а задолженность по ним — 11,3 процента. Годом ранее цифры составляли 10,3 и 10,7 процента соответственно.

Тенденцию объяснили кредитным бумом, когда банки раздавали россиянам дорогие кредитки. При этом в дальнейшем ситуация будет усугубляться: многие закредитованные клиенты ищут возможности перекредитоваться, но такие возможности для них уже закрыты регулированием ЦБ.

«Рост просрочки — следствие закредитованности россиян. У половины заемщиков сейчас есть более двух действующих кредитных продуктов, у трети открыто более трех. Все эти потребители разных кредитных продуктов — одни и те же люди. Если у них случаются финансовые проблемы, это отражается в статистике разных сегментов розницы», — пояснила старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с октября 2024-го по апрель 2025-го суммарный объем просрочки по кредитным картам в России увеличился почти на 70 процентов и достиг отметки в 110 миллиардов рублей. Негативная динамика начала прослеживаться на внутреннем рынке в прошлом году, а в начале 2025-го ситуация с рисками невыплат обострилась на фоне резкого ухудшения качества обслуживания кредитов, пояснил глава ОКБ Михаил Алексин.

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