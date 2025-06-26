Россиянин напал с ножом на постояльцев хостела в Москве

В Москве задержали мужчину за нападение на людей в хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, в Росгвардию поступил сигнал тревоги из хостела в Канатчиковском проезде. Администратор сообщила прибывшим на место сотрудникам полиции о конфликте между постояльцами, один из которых нанес ножевые ранения оппонентам.
Силовики задержали 37-летнего уроженца Свердловской области, который ранил ножом трех человек. В ходе допроса он признался в содеянном. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что российский пенсионер с ружьем устроил стрельбу по дорожным рабочим.