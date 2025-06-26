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16:34, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на постояльцев хостела в Москве

В Москве задержали мужчину за нападение на людей в хостеле
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Москве задержали мужчину за нападение на людей в хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в Росгвардию поступил сигнал тревоги из хостела в Канатчиковском проезде. Администратор сообщила прибывшим на место сотрудникам полиции о конфликте между постояльцами, один из которых нанес ножевые ранения оппонентам.

Силовики задержали 37-летнего уроженца Свердловской области, который ранил ножом трех человек. В ходе допроса он признался в содеянном. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер с ружьем устроил стрельбу по дорожным рабочим.

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