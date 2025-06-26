Россиянин поехал посмотреть на освобожденную от ВСУ Суджу и подорвался на мине

Врио губернатора Хинштейн: Мужчина подорвался на мине у Суджи под Курском

Россиянин поехал посмотреть на освобожденную от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Суджу в Курской области и подорвался на мине. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, при взрыве мужчина получил минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и резаную рану лица. Пострадавшего госпитализировали. Случившееся Хинштейн назвал «очередным свидетельством украинских преступлений».

«Именно поэтому мы ограничили въезд в ряд населенных пунктов. Пока наши саперы полностью не разминируют территорию, находиться в приграничье крайне небезопасно!» — подытожил врио главы региона.

Ранее российский военный рассказал о заминированном самокате в Курской области.