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18:17, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянин вышиб «Патриотом» ворота бывшего военкомата и устроил поджог

В Гусь-Хрустальном россиянин протаранил ворота бывшего военкомата ради поджога
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Во Владимирской области россиянина признали виновным в умышленном поджоге здания бывшего военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина попал под влияние мошенников, которые убедили его изготовить три бутылки с зажигательной смесью и устроить поджог здания военкомата. 25 декабря 2024 года он села за руль УАЗ «Патриот», разогнался и протаранил ворота, после чего въехал во входную группу учреждения и метнул два коктейля Молотова.

Ущерб муниципалитету оценили в сумму свыше 300 тысяч рублей.

Ранее в Нижегородской области российской студентке-террористке назначили медицинское наказание.

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