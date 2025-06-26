Россиянка расправилась с братом из-за семейного конфликта

В Ленинградской области женщина убила брата из-за конфликта

В Ленинградской области женщина расправилась с братом из-за конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 25 июня в доме на улице Большой Советской в Кингисеппе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена 51-летняя сестра пострадавшего, которая находилась по указанному адресу и в ходе конфликта нанесла 48-летнему брату ранения, несовместимые с жизнью.

Подозреваемая задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что двухмесячная дочь разозлила мать и получила смертельную травму.