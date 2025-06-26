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17:50, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянка рассказала о насиловавшем ее с 11-летнего возраста отчиме

Москвичка заявила на отчима, обвинив его в многолетних изнасилованиях
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Москвы написала заявление на отчима, обвинив его в многолетних изнасилованиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Девушка рассказала, что впервые отчим стал трогать ее в интимных местах в 2018 году, когда ей было 11 лет. Со временем мужчина стал более настойчив и через год принялся за регулярные изнасилования подростка. Он заставлял падчерицу пить противозачаточные лекарства и угрожал, что лишит ее квартиры, если кто-то узнает о происходящем.

Семь лет спустя девушка рассказала обо всем подруге, и та посоветовала сказать матери. Как только женщина узнала о педофилии супруга, она вместе с дочерью отправилась писать заявление в полицию.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 19 годам за насилие над падчерицей

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