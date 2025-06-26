Российский бренд начал продавать свистки за 15 тысяч рублей

Российский бренд Monochrome начал продавать свистки за 15,5 тысячи рублей

Российский бренд Monochrome начал продавать свистки за 15,5 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

Аксессуар Neck Whistle Chrome из коллекции Tennis выполнен из сплава меди, цинка и никеля. Кроме того, он имеет гипоаллергенное гальваническое покрытие чистым серебром и дополнен бело-синим хлопковым шнурком. Также на свистке присутствует гравировка с фирменным логотипом бренда.

Ранее сообщалось, что Monochrome угодил в скандал из-за недовольства перекрытием дорог в Москве 7 и 9 мая. Автор Telegram-канала марки возмутился закрытиями магазинов, которые располагались на пути следования парада Победы.