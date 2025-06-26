Богомаз: Все летящие в Брянскую область беспилотники ВСУ сбиваются системой ПВО

Все беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящие в Брянскую область последние полтора — два месяца, сбиваются российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Процент пораженных дронов раскрыл губернатор российского региона Александр Богомаз в беседе с РИА Новости.

По его словам, этому результату поспособствовало усиление основной группировки Минобороны на территории субъекта. «Сегодня, если так взять, хочу постучать, но даже если взять последние, наверное, полтора-два месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, они не достигают целей, и их сбивают наши ПВОшники», — сказал чиновник.

Богомаз добавил, что каждое конкретное подразделение выполняет возложенные на него обязанности.

Ранее чиновник сообщил, что с начала специальной военной операции ВСУ уничтожили в Брянской области свыше пяти сотен жилых домов. Он подчеркнул, что ущерб владельцам недвижимости возмещается из регионального бюджета. Благодаря выплатам, жители приобретают жилье вблизи потерянных домов.