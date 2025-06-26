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18:48, 26 июня 2025Силовые структуры

Российский суд наказал четырех минометчиков-террористов за атаку на мирное село

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Донецке четырех военнослужащих отряда спецназначения Азов (запрещенная в России террористическая организация) приговорили к 23 годам колонии за атаку на мирное село. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины целенаправленно открыли огонь по селу Бердянское в ДНР. В результате обстрелов повреждения получили четыре дома мирных жителей.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова».

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