Российский суд наказал четырех минометчиков-террористов за атаку на мирное село

В Донецке четырех военнослужащих отряда спецназначения Азов (запрещенная в России террористическая организация) приговорили к 23 годам колонии за атаку на мирное село. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины целенаправленно открыли огонь по селу Бердянское в ДНР. В результате обстрелов повреждения получили четыре дома мирных жителей.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова».