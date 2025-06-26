Соперничество россиян за сердце девушки закончилось расправой в ночном клубе

В Башкортостане россиянин учинил расправу над соперником из ревности к девушке

В Республике Башкортостан перед судом предстанет россиянин, обвиняемый в расправе над соперником. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной конфликта стала ревность двух мужчин, влюбленных в одну девушку. В ночь на 25 января соперники и их возлюбленная оказались в одном ночном клубе. В ходе вспыхнувшей драки один из мужчин нанес не менее шести ударов кулаком по голове оппонента. В результате потерпевший получил не совместимые с жизнью травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии арестовали женщину за расправу над бывшей возлюбленной ее парня.