Школьник под действием наркотиков отравился собственной кровью и попал в больницу

В Подмосковье врачи спасли отравившегося своей кровью под наркотиками подростка

Школьник в Подмосковье под действием наркотических веществ начал высасывать из себя кровь, отравился и был госпитализирован. Его спасли врачи Видновской больницы, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

17-летний подросток поступил в медучреждение будто бы оглушенный, его правая рука была искусана до крови и его рвало кровью. Он сотворил это с собой, когда у него начались галюцинации.

«Ему казалось, что у него в животе находится некий угрожающий его жизни объект. В попытках справиться самостоятельно, подросток засовывал руку в рот, надеясь "вытащить" угрозу, и кусал собственную кисть», — говорится в сообщении. В итоге школьник проглотил существенное количество своей крови, что привело к рвоте.

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