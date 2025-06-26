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22:46, 26 июня 2025Из жизни

Школьник под действием наркотиков отравился собственной кровью и попал в больницу

В Подмосковье врачи спасли отравившегося своей кровью под наркотиками подростка
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Школьник в Подмосковье под действием наркотических веществ начал высасывать из себя кровь, отравился и был госпитализирован. Его спасли врачи Видновской больницы, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

17-летний подросток поступил в медучреждение будто бы оглушенный, его правая рука была искусана до крови и его рвало кровью. Он сотворил это с собой, когда у него начались галюцинации.

«Ему казалось, что у него в животе находится некий угрожающий его жизни объект. В попытках справиться самостоятельно, подросток засовывал руку в рот, надеясь "вытащить" угрозу, и кусал собственную кисть», — говорится в сообщении. В итоге школьник проглотил существенное количество своей крови, что привело к рвоте.

Ранее в Испании мужчины попались с семью тысячами таблеток экстази после полицейской погони. Пытаясь уйти от правоохранителей, они врезались в дорожный знак, в машине были обнаружены наркотики на 72 тысячи фунтов стерлингов (7,6 миллиона рублей).

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