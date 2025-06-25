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13:47, 25 июня 2025Из жизни

Мужчины врезались в дорожный знак и попались с семью тысячами наркотических таблеток

В Испании мужчины попались с тысячами таблеток экстази после полицейской погони
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Policía Nacional / Jam Press

В Бенидорме, Испания, двое мужчин попались с 1,5 килограмма наркотиков после неудачной погони. Об этом сообщает Need To Know.

Подозрительный дуэт на машине заметили патрульные. Они приказали мужчинам остановиться, но те проехали мимо. Тогда полицейские стали их преследовать. Мужчины оторвались, но в один момент врезались в дорожный знак. После аварии они тут же выбрались из машины и пытались сбежать от полицейских, но их быстро поймали.

Полиция осмотрела машину мужчин, которую они взяли в аренду, и нашла внутри мешок с семью тысячами таблеток экстази. Их примерная стоимость составила 72 тысячи фунтов стерлингов (7,6 миллиона рублей). Кроме того, полицейские изъяли у подозреваемых наркоторговцев 680 евро (61 тысячу рублей) наличными, несколько мобильных телефонов и перцовый баллончик.

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Личности арестованных мужчин не разглашаются. Известно, что им по 35 лет, у одного из них уже есть судимость. Их доставили в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сбежавший из Великобритании наркоторговец попался только спустя шесть лет на Карибских островах. Он сбежал в 2018 году, после того как симулировал болезнь в день последнего суда.

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