Состояние богачей по всему миру выросло

Oxfam: Самые богатые люди мира заработали 33,9 триллиона долларов

С 2015 года самые богатые люди мира заработали 33,9 триллиона долларов. О росте их состояния сообщает Oxfam.

Перед конференцией ООН по финансированию развития в Севилье аналитики организации подсчитали, что состояние одного процента самых богатых людей планеты в реальном выражении преумножилось на фоне рекордного сокращения гуманитарной помощи. В 2026 году финансирование беднейших стран сократится на треть в сравнении с 2024 годом, это самое резкое снижение с 1960 года.

За минувшие десять лет состояние трех тысяч миллиардеров выросло на 6,5 триллиона долларов, до 14,6 процента мирового ВВП. С 1995 по 2023-й частный капитал пополнился на 342 триллиона долларов — он вырос в восемь раз больше, чем государственные активы (их прирост составил 44 триллиона).

Пока состояние богачей растет, более половины (60 процентов) беднейших государств находятся на грани долгового кризиса, тратя на обслуживание своих долгов больше, чем на здравоохранение и образование. В то же время частные кредиторы, усугубляют ситуацию отказом от реструктуризации и жесткими условиями.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), общее состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 22,5 миллиарда долларов. Из 500 богатейших людей мира 22 — россияне. Больше всех с начала года заработал владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние составляет 31,7 миллиарда долларов (плюс 3,82 миллиарда). На 3,7 миллиарда долларов стал богаче акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов, теперь его капитал составляет 16,9 миллиарда долларов. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда.