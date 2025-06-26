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12:54, 26 июня 2025Россия

Спровоцировавший домогательства в Москве «пикап-гуру» высказался о пострадавших девушках

Блогер Лесли: Пострадавшие от домогательств в Москве девушки не уверены в себе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Алекс Лесли

Алекс Лесли. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Спровоцировавший домогательства в Москве блогер Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), представляющийся в соцсетях как «пикап-гуру», высказался о пострадавших девушках. По его мнению, горожанки, написавшие заявления в полицию, не уверены в себе. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Блогер отметил, что большая честь девушек изначально выступают в позиции жертвы. Лесли в своих рассуждениях подчеркнул, что уверенные в себе женщины не побежали бы в полицию, столкнувшись с настойчивым проявлением внимания со стороны мужчин.

«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные», — объявил он в комментарии телеканалу.

До этого стало известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в склонении к изнасилованиям.

Сообщения о том, что домогательствам подверглись несколько девушек на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах в Москве, стали поступать 24 июня.

Впоследствии выяснилось, что блогер, позиционирующий себя «пикап-гуру», призывал мужчин в рамках «телесного тренинга» домогаться жительниц столицы. Он уверен, что благодаря проекту можно искоренить проблему с демографией в России.

ЖЗЛ
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