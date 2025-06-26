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09:25, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Стример случайно поджег комнату в прямом эфире

Австралийский стример Norme случайно поджег комнату в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dexerto.com

Австралийский стример Norme случайно поджег комнату во время прямой трансляции на платформе Kick. Об этом сообщает портал Dexerto.

Инцидент произошел в ходе прямого эфира 22 июня. Norme пожаловался зрителям, что его ноутбук перегревается из-за игр. В ответ один из пользователей посоветовал ему остудить устройство с помощью кока-колы.

Тогда стример вылил напиток на ноутбук, в результате чего тот задымился и загорелся. Norme бросил устройство на кровать, и огонь начал быстро распространяться по комнате. Он схватил огнетушитель, чтобы справиться с пламенем, но это не помогло: пожар только больше разгорался. Вскоре трансляция прекратилась.

Через некоторое время аккаунт стримера на платформе был заблокирован.

Позднее Norme опубликовал в соцсети X пост, в котором возмутился тем, что доступ к его профилю на Kick был ограничен. «Какого черта? Я чуть не погиб [в пожаре]», — написал стример. Другие подробности случившегося он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали стримера Zokkunzokkun, который в прямом эфире бегал по улице с женскими трусами на голове. На него пожаловались в полицию зрители трансляции.

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