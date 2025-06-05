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08:56, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина прогулялся с женскими трусами на голове и был арестован

В Японии арестовали стримера Zokkunzokkun за прогулку с трусами на голове
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @zokkunzokkun

Японская полиция арестовала стримера, известного под ником Zokkunzokkun, за нарушение общественного порядка. Как пишет Tokyo Weekender, фигурант дела бегал по улицам с женскими трусами на голове.

Стример гулял и бегал с трусами на голове по улицам в префектуре Тиба, проводя при этом онлайн-трансляцию. Уточняется, что он повторял образ главного героя комедийной манги Kyūkyoku!! Hentai Kamen, который носил женское белье на лице. Некоторые зрители узнали локацию, где находился мужчина, и пожаловались в полицию. В частности, отмечается, что одна из зрительниц сочла его поведение пугающим и шокирующим.

После ареста Zokkunzokkun признался, что решился на прогулку с трусами на голове, потому что хотел устроить шумиху и набрать больше подписчиков. Какое именно наказание грозит стримеру, не уточняется

Ранее сообщалось, что американского стримера Lil Gara (настоящее имя — Тимоти Брукс) задержали в Майами за похищение бывшей возлюбленной. Ему также предъявили обвинения в краже со взломом, сопровождавшейся нанесением побоев, и скрытом ношении оружия.

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