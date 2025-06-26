Трамп ни разу не упомянул Россию на закрытой встрече НАТО

Bloomberg: Трамп ни разу напрямую не упомянул Россию на закрытой встрече НАТО

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече, организованной в ходе саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как указывается в публикации, риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не возымело бы никакого эффекта. Издание уточнило, что вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите был крайне скорбным.

Ранее подведены неутешительные для Украины итоги саммита НАТО. Британская газета The Telegraph обратила внимание на то, что в финальном коммюнике отсутствует осуждение конфликта на Украине. Это в свою очередь говорит об изменении позиции стран-участниц альянса и, как следствие, окончательно подрывает планы Киева на вступление в блок.