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04:40, 26 июня 2025Мир

Трамп ни разу не упомянул Россию на закрытой встрече НАТО

Bloomberg: Трамп ни разу напрямую не упомянул Россию на закрытой встрече НАТО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече, организованной в ходе саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как указывается в публикации, риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не возымело бы никакого эффекта. Издание уточнило, что вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите был крайне скорбным.

Ранее подведены неутешительные для Украины итоги саммита НАТО. Британская газета The Telegraph обратила внимание на то, что в финальном коммюнике отсутствует осуждение конфликта на Украине. Это в свою очередь говорит об изменении позиции стран-участниц альянса и, как следствие, окончательно подрывает планы Киева на вступление в блок.

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