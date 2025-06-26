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12:10, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цель пытавшихся атаковать регионы украинских беспилотников

Депутат Колесник назвал попытки ВСУ атаковать РФ дронами беспокоящим огнем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы — это беспокоящий огонь, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Возможную цель украинских дронов депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Там разные цели. За три года боевых действий уже понятно, что запугать нас невозможно. Это так называемый беспокоящий огонь. Они теряют большие территории. Чтобы мы не сильно радовались, они как бы здесь со своими дронами. Это нормальная практика. Всегда перед смертью крыса пытается кого-нибудь укусить», — прокомментировал Колесник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 26 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами полсотни беспилотников Вооруженных сил Украины.

Как уточнило ведомство, все 50 дронов относились к самолетному типу. 23 из них были перехвачены в Курской области, 11 — в Ростовской, 6 — в Брянской, 3 — в Белгородской, 2 — в Республике Крым, по 1 — в Мордовии и Калужской области. Кроме того, три летательных аппарата были сбиты в Московском регионе.

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