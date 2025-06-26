Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

В Калининградской области в куске янтаря нашли таракана возрастом 35 млн лет

Янтарь с полностью сохранившимся тараканом возрастом от 35 до 40 миллионов лет нашли во время добычи на Калининградском янтарном комбинате Ростеха в Калининградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

Камень-инклюз с ископаемым тараканом из отряда Blattodea был обнаружен во время ручной сортировки. Кусочек медового янтаря весит всего семь граммов, его размеры составляют 41 на 21 миллиметр. Он станет одним из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.