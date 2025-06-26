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12:11, 26 июня 2025Из жизни

Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

В Калининградской области в куске янтаря нашли таракана возрастом 35 млн лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Янтарь с полностью сохранившимся тараканом возрастом от 35 до 40 миллионов лет нашли во время добычи на Калининградском янтарном комбинате Ростеха в Калининградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

Камень-инклюз с ископаемым тараканом из отряда Blattodea был обнаружен во время ручной сортировки. Кусочек медового янтаря весит всего семь граммов, его размеры составляют 41 на 21 миллиметр. Он станет одним из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.

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