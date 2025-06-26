Цена платины побила очередной рекорд

Comex: Цена платины дошла до 1408 долларов за тройскую унцию

Стоимость платины вышла на очередной исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

На 12:13 мск цена этого драгоценного металла достигла 1408 доллара за тройскую унцию. Немного позже она скорректировалась до 1404,7 доллара.

Ранее сообщалось, что в 2025 году стоимость этого драгоценного металла выросла до десятилетнего максимума, или на 45 процентов. Природу такой динамики эксперты видят как в дефиците поставок этой недооцененной альтернативы золоту, так и в боевых действиях, которые недавно прошли на Ближнем Востоке, спровоцировав спрос инвесторов на активы-убежища. К 19 июня за унцию платины давали больше 1350 долларов, что стало максимальным уровнем с 2014 года.

Впрочем, как написало агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Goldman Sachs, есть вероятность, что взлет платины окажется кратковременным. По их прогнозам, этот металл может снова подешеветь до диапазона от 800 до 1150 долларов за унцию.