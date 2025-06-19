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11:55, 19 июня 2025Экономика

Драгоценный металл подорожал до десятилетнего максимума

Trading Economics: Платина подорожала до более чем 1330 долларов за унцию
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на платину превысили 1330 долларов за унцию. Об этом сообщил портал Trading Economics.

По его информации, в 2025 году стоимость этого драгоценного металла выросла до десятилетнего максимума. В 2025 году она увеличилась больше чем на 45 процентов.

Причинами такой динамики называют как дефицит поставок, так и растущий интерес к платине, которую называют относительно недооцененной альтернативой золоту. Кроме того, сказалась эскалация напряженности на Ближнем Востоке, подстегнувшая инвесторов вкладываться в активы-убежища, одним из которых является и платина.

В начале июня сообщалось, что весной США довели до максимума закупки российской платины. Впрочем, первое место по уровню поставок этого металла в Соединенные Штаты, как и прежде, занимает Южная Африка. РФ занимает второе место, на котором в марте находилась Бельгия.

Европейский союз за 11 месяцев прошлого года купил российской платины на 344,8 миллиона евро. В годовом выражении поставки сократились на 40 процентов.

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