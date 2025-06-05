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19:16, 5 июня 2025Экономика

США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода

РИА Новости: США в апреле увеличили закупки платины из России до $115,6 млн
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

США в апреле увеличили закупки платины из России до максимального с октября 2024 года значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Штатов.

В первом месяце второго квартала объем закупок российского металла Штатами достиг 115,6 миллиона долларов, уточняет агентство. За месяц объем поставок увеличился на треть (по отношению к марту), а год к году — на четверть.

Первую строчку по уровню поставок платины в США в апреле продолжила занимать Южная Африка. Россия же заняла вторую строчку, потеснив Бельгию, занимавшую это место в марте. Также в топ-3 по объему поставок данного металла на американский рынок вошла Германия — в апреле она экспортировала в Штаты платины на 66,4 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что в марте товарооборот между Москвой и Вашингтоном вырос в 1,5 раза, до 573 миллионов долларов, что стало максимумом за два года. При этом отмечалось, что поставки продукции из США в Россию остались на прежнем уровне, тогда как Штаты увеличили закупки российских удобрений и платины.

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