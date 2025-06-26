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08:26, 26 июня 2025Экономика

У работодателей вырос интерес к предпенсионерам

«Известия»: Предпенсионеров стали вдвое чаще звать на работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские компании стали чаще звать на работу граждан предпенсионного возраста. Об этом пишут «Известия».

В 2025 году число приглашений для потенциальных работников старше 50 лет выросло вдвое, до пяти миллионов. Чаще всего предпенсионерам предлагают должности рабочего и обслуживающего персонала, в сферы логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства. Преимуществом таких сотрудников является их опыт и квалификация.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, что самый высокий уровень безработицы в России среди молодых людей до 30 лет. По словам эксперта, представителям группы 25-30 лет сложнее найти работу, так как они «только вышли из вуза или другого учебного заведения» и еще ничего не умеют. Старшее же поколение ценится работодателями выше, так как опытные профессионалы составляют костяк производства. «Самая низкая безработица в группе предпенсионной — 55-65 лет, потому что, как правило, эти люди — классные специалисты своего дела», — сказал он.

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