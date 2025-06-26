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08:42, 26 июня 2025Бывший СССР

Украинский военком уехал жить в Испанию

Военком из Львовской области уехал жить в Испанию, несмотря на запрет выезжать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toms / Unsplash

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львовской области Роман Сывкив уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране запрет на выезд за границу военнообязанных. Об этом сообщило РИА Новости.

В своих соцсетях он рассказывал, что пошел работать в ТЦК в 2023 году. В одном из постов он критиковал мужчин, которые не хотят принимать участие в боевых действиях. Однако с 2024 года Сывкив начал публиковать фотографии с отдыха в Испании: концерты исполнителей шансона, горнолыжный курорт, прогулки на яхте по Средиземному морю.

В интервью одному из украинских СМИ он рассказал, что по профессии садовод. В 2014 году, по его словам, он отправился воевать на Донбасс, в 2017 году вернулся к мирной жизни, а в феврале 2022 года снова взял в руки оружие. Но уже через год пошел работать в ТЦК якобы в связи с полученными в боях ранениями.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Запорожской области мужчина, катавшийся в трамвае с гранатой в руках, обезопасил себя от сотрудников ТЦК. Некоторые пользователи местных пабликов предположили, что подобным образом мужчина решил гарантировать себе неприкосновенность от людей в военной форме, которые силой пытаются мобилизовать прохожих на улице.

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