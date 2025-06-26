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12:01, 26 июня 2025Бывший СССР

В «Азове» возмутились воровскими понятиями в ВСУ

Замкомандира «Азова» Паламар осудил распространение воровских понятий в ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские солдаты начали оправдывать нападения на военных на территории страны «воровскими понятиями». Распространение подобных взглядов в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ) осудил замкомандира бригады Нацгвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Святослав Паламар в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Те, кто оправдывают "воровскими понятиями" нападения на собратьев, точно не являются украинскими националистами», — написал он.

Паламар подчеркнул, что не считает товарищами тех, кто заменил заповеди украинского националиста «блатной романтикой», а честь и достоинство — на исповедание «криминальных понятий».

Ранее стало известно, что несколько бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ избили майора «Азова» Андрея Кориневича у его дома. По словам пострадавшего, за произошедшим стоит командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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