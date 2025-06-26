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13:14, 26 июня 2025Мир

В Британии заявили о срыве Зеленским мира на Украине

Прауд: Зеленский сорвал мир на Украине, не отказавшись от планов вступить в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал процесс по мирному урегулированию конфликта, не отказавшись от планов вступления Киева в Североатлантический альянс. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в статье для журнала Responsible Statecraft.

«Зеленский не отказался от своих намерений присоединить Украину к НАТО, сделав при этом невозможными любую мирную сделку или потенциальное долгое прекращение огня с Россией», — указал дипломат.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп отодвинул Украину на второй план на саммите НАТО. Отмечается, что главной темой обсуждений стала безопасность стран — участниц военного блока.

Кроме того, агентство Bloomebrg обратило внимание на вид Зеленского на саммите, отметив, что он «выглядел печальным».

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