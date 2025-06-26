Express назвала пугающими слова Соловьева о ядерном ударе по Польше

Британская газета Express выразила обеспокоенность высказываниями российского телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшими в его авторской программе. Сотрудники издания интерпретировали реплику журналиста о гипотетическом ядерном ударе по Польше как «угрожающий» призыв, а его назвали «рупором Кремля».

По данным Express, Соловьев в эфире государственной телепередачи допустил сценарий, при котором Москва могла бы использовать тактическое ядерное оружие против Украины и одновременно нанести удар по Польше, которая является одной из стран НАТО. «Говоря на российском государственном телевидении, Соловьев заявил, что Россия должна применить тактическое оружие против Украины и “на всякий случай также сбросить одну в Польшу”, добавив: “Никто и слова не скажет. Введут санкции — и что?”» — цитирует издание фрагмент эфира.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В материале подчеркивается, что подобные заявления противоречат пятой статье устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса расценивается как нападение на весь блок. Таким образом, удар по Польше мог бы стать формальным поводом для развязывания третьей мировой войны.

Соловьев высказал идею о размещении российского ядерного арсенала в Иране на договорной основе в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Он также предположил, что Россия могла бы использовать ядерное оружие по ключевым объектам инфраструктуры.

Тихо-спокойно — мосты через Днепр, тихо-спокойно — точки входа оружия (…). На всякий случай еще в Польшу уронить. Притом сказать им честно: “Ребята, если вы сейчас закрываете программу поставки оружия на Украине, ничего ронять не будем. Не прекращаете — до свидания” Владимир Соловьев российский телеведущий

Риторика вокруг ядерного оружия становится все напряженнее

На фоне затяжного конфликта на Украине и резкого обострения отношений между Ираном и Израилем риторика, связанная с ядерной темой, становится все более напряженной. В марте 2025 года Следственный комитет (СК) России заявил о попытке ядерного теракта со стороны Украины — в результате удара по Курской атомной электростанции было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. По словам главы СК Александра Бастрыкина, ведется расследование, устанавливаются все причастные.

Позднее ситуация вокруг ядерной темы вновь оказалась в центре внимания. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзе и Исфахане. Атака была осуществлена с использованием крылатых ракет Tomahawk, запущенных с подводной лодки американских ВМС, и стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, вооруженных бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Командующий войсками США генерал Дэн Кейн заявил, что операция стала результатом 15-летней подготовки.

В России, однако посчитали такие действия подрывом глобального режима ядерного нераспространения. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что удары США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана нанесли ущерб усилиям по ограничению ядерного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «опасным прецедентом», который может повлиять как на сам режим нераспространения, так и на работу МАГАТЭ.

Трамп предостерег от легкомысленного использования ядерной риторики

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал высказывания российских политиков. В публикации на платформе Truth Social он раскритиковал экс-президента России Дмитрия Медведева, который ранее заявил о возможности поставок ядерных боезарядов Ирану. Американский лидер отметил, что слышал, как зампред Совбеза РФ «небрежно произнес» N-слово (ядерный) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Тегерану. «Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, немедленно уведомите меня», — написал Трамп, добавив: «С “N-словом” не следует обращаться так легкомысленно. Думаю, поэтому [президент России Владимир] Путин — "босс"».

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как Медведев обвинил США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что именно Вашингтон стал инициатором прямого военного столкновения с Ираном.